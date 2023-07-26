Muğla’nın Ortaca ilçesine Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat ile Ortaca Belediyesi tarafından imzalanan protokol ile içerisinde birçok etkinliklerin gerçekleştirileceği ‘Gençlik Merkezi’nin temeli atıldı.

Temeli atılan Ortaca Gençlik Merkezi, Cumhuriyet Mahallesi Ahmet Ateş Caddesi üzerinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Ahmet Ateş Spor Kompleksine yapılıyor. Gençlik merkezinin yapımına başlanıyor.

Toplam inşat alanı 466,88 m2 alana oturacak Ortaca Gençlik Merkezi binası içinde akıl ve zeka oyunları atölyesi, müzik atölyesi, inovasyon atölyesi, güzel sanatlar atölyesi, derslikler, kitap kafe, mavi oda, yönetici ve eğitmen odaları, teknik odalar, mescit, erkek ve kadın tuvaletleri yer alıyor.

Ortaca Gençlik Merkezi Cumhuriyet Mahallesi Ahmet Ateş Caddesi üzerinde bulunan Ahmet Ateş Spor Kompleksine yapılıyor. Gençlik merkezinin temeli atıldı.