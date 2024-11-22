Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Muğla ve çevreleri için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, 23 Kasım 2024 Cumartesi sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli yağışların beklendiği belirtilerek vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısı yapıldı.

“Yağışlar en çok Ortaca’da etkili oldu”

Muğla genelinde devam eden yağışlarda 24 saatlik verilere göre, ilçelerde farklı miktarlarda yağış kaydedildi. Metrekareye en fazla yağış alan bölge, 151.3 mm ile Ortaca oldu. İlçelerdeki yağış miktarları ise şu şekilde: Menteşe: 18.6 mm, Dalaman: 55.2 mm, Datça: 0.2 mm, Fethiye: 72.5 mm, Köyceğiz: 2.6 mm, Milas: 0.2 mm, Seydikemer: 7.0 mm, Ula: 34.6 mm oldu.

Yetkililer, özellikle sel ve su baskını riski taşıyan bölgelerde yaşayan vatandaşları uyararak, araç ve yaya trafiğinde dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı.