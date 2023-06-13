Ortaca Belediyesi tarafından ilçeyle kazandırılan yarı olimpik yüzme havuzunda yetişen özel sporcular katıldıkları müsabakalardan madalyalar ile dönmeye başladı.

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir’in girişimleri ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığının destekleri ile Ortaca’ya kazandırılan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ilk meyvelerini vermeye başladı.

Ortaca Şehit Mehmet Kaya Halk Eğitim Merkezi bünyesinde yüzme eğitimi alan özel sporcular, Okul Sporları Özel Sporcular Yüzme Türkiye Şampiyonasında Ortaca Ortaokulu adına yarışmaya katılan Ada Kaygusuz 50 Metre Serbest stilde Türkiye şampiyonu oldu. Ortaca Atatürk Ortaokulu adına yarışan Melih Yıldırım 100 metre kurbağalama stilde Türkiye 2’ncisi, 50 metre kurbağalama stilde Türkiye 3’üncüsü, 50 metre serbest stilde ise Türkiye 4’üncüsü olarak büyük bir başarıya imza attılar.