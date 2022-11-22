Ortaca Belediyesi tarafından yürütülen yol çalışmalarında daha önce toprak olan yollar kilitli parke ile yağmur ve çamurdan kurtarılıyor.

Ortaca Belediyesi tarafından yürütülen yol çalışmalarında daha önce toprak olan yollar kilitli parke ile yağmur ve çamurdan kurtarılıyor.

Ortaca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen yol çalışmalarında Terzialiler Mahallesi, Akasyalar Caddesinde kilitli parke taş kaplama çalışmaları devam ediyor. Ekipler tarafından aralıksız sürdürülen çalışmalarda devam eden kilitli parke taş kaplama çalışmalarının kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, “Dertlere derman olma düşüncesi ile göreve geldik. Göreve geldiğimiz günden bu yana verdiğimiz sözleri yerine getirmenin huzurunu yaşıyoruz. Ortaca’lı vatandaşlarımız her şeyin en güzeline layık. Yaklaşan kış ayları nedeniyle yollarımızdaki bakım çalışmaları devam ediyor. Özellikle toprak yollarımız kış aylarında yağışlar ile çamur olmadan bu yollarımızı kilitli parke döşeyerek vatandaşlarımızı çamur ve sudan kurtarmak istiyoruz” dedi.