Çınar ve portakal ağaçlarında tespit edilen Uzun Antenli Böceği’nin (Anoplophora chinensis) elma, armut, kiraz, fındık, çınar, söğüt ve daha birçok ağaç türünde etkili olabileceği ihtimali üzerine Muğla Ortaca İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı teknik ekipler, bu zararlının yayılmasını önlemek ve ağaçları korumak için Ortaca’da kapsamlı incelemeler yürütüyor. Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, bu durumun ciddiyetine dikkati çekerek, vatandaşların böceği görmeleri halinde derhal kendilerine haber vermeleri çağrısında bulundu.

Herkesin dikkatli olması ve bu zararlının tespitinde aktif rol oynaması gerektiğinin altını çizen yetkililer, ağaçların korunması için toplumsal farkındalığın artırılmasının önemini vurguladı.