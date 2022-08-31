Ortaca Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı çerçevesinde Mesut Başar ve İlker Dinç konser verdi. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği konser öncesi Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir konsere gelen vatandaşlara Türk Bayrakları dağıttı.

Muğla’nın Ortaca ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yıl kutlamaları gece konser ile devam etti.

Vali Akbıyık: "Hakkari tarihin en güzel günlerini yaşıyor"

Vali Akbıyık: "Hakkari tarihin en güzel günlerini yaşıyor"

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