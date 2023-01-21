Ortaca Belediyesi, park ve yeşil alanlardaki çalışmalarını sürdürürken, kırsal mahalle yollarında da iyileştirme çalışmalarını aralıksız olarak devam ediyor.

Ortaca Belediyesi, park ve yeşil alanlardaki çalışmalarını sürdürürken, kırsal mahalle yollarında da iyileştirme çalışmalarını aralıksız olarak devam ediyor.

Ortaca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki yol bakım, düzenleme ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle toprak yollarda çalışmalarına ağırlık v eren ekipler, bu yollarda ihtiyaç duyulan bölgelerde kilit parke döşüyor ve vatandaşları kış aylarında çamurlu ve su kaplı yollardan kurtarıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ekşiliyurt Mahallesi 2. Sokak, Akasyalar Caddesi, Arıkbaşı Mahallesi 625. Sokak, Ekşiliyurt Mahallesi 29. Sokak, Halil İbrahim Tolga Caddesi, Çaylı Kavşağı, Çaylı Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi, Çaylı Mahallesi 447. Sokak ve Cumhuriyet Mahallesi Ahmet Ateş Caddesi üzerinde bakım ve onarım ve yenileme çalışmasını sürdürüyor.