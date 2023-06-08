Ortaca’da bahar aylarında cadde ve sokakların kenarlarında büyüyen otlar Belediye temizlik ekipleri tarafından temizleniyor.

Havaların ısınması ile kurumaya başlayan, hem görüntü kirliliğine, hem de yangın riski taşıyan otlar temizleniyor. Ortaca Belediye ekipleri kuruyan otların yanı sıra, cadde ve yola sarkan ağaçlarda da budama işlemi gerçekleştiriyor. Ortaca kent merkezi ile kırsal mahallelerde de devam eden çalışmalar yaz ayları boyunca devam edeceği açıklandı.

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, sağlıklı bir ortamda yaşanabilir bir Ortaca için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “Sevdamız Ortaca diyerek çıktığımız yolda vatandaşlarımızın daha güvenli ve sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Yaz aylarında yangın riski taşıyan yol kenarlarındaki kuru otlar temizlenerek görüntü kirliliğinin de önüne geçiyoruz”