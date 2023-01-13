Muğla’nın Ortaca ilçesinde özellikle kırsal alanlarda bozulan yollarda bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Muğla’nın Ortaca ilçesinde özellikle kırsal alanlarda bozulan yollarda bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Ortaca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından farklı noktalarda yol bakım, onarım ve düzenleme çalışmaları aralıksız olarak sürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçenin farklı noktalarında sürdürdüğü çalışmalarda özellikle kış aylarında vatandaşların cadde ve sokaklarda rahat yürüyebilmeleri için toprak yoldan kurtularak kilitli parke döşeniyor.

Ortaca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yol bakım, düzenleme ve yenileme çalışmaları Karaburun Mahallesi, Çaylı Mahallesi, Dalyan Mahallesi, Arıkbaşı Mahallesi, Ekşiliyurt Günnücek Mevkii, Bahçelievler Mahallesi ve Bahçelievler Sokakta devam ediyor. Çalımalar en kısa zamanda tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak.