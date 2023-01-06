Ortaca’da kent merkezi ve kırsal mahallelerde yol bakım, yenileme ve onarım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Ortaca’da kent merkezi ve kırsal mahallelerde yol bakım, yenileme ve onarım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2022 yılı değerlendirildi Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2022 yılı değerlendirildi

Ortaca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelindeki mahallelerde ekipler tarafından yenileme, bakım ve onarım çalışması sürüyor. Ortaca Bahçelievler Mahallesi, Sarıgerme Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesinde ekipler çalışmalarını sürdürürken, çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak ekiplerin ihtilaç duyulan bölgelere yönlendirileceği açıkladı.