Muğla’nın Ortaca ilçesinde yaz-kış devam eden yeşil alan seferberliğinde Belediye ekipleri hem yeni yeşil alanlar oluşturuyor, hem de yeşil alanlarda görüntü kirliliği oluşturan alanlarda temizlik yapıyor.

Muğla’nın Ortaca ilçesinde yaz-kış devam eden yeşil alan seferberliğinde Belediye ekipleri hem yeni yeşil alanlar oluşturuyor, hem de yeşil alanlarda görüntü kirliliği oluşturan alanlarda temizlik yapıyor.

İlçe genelinde sürdürülen yeşil alanların bakım çalışmaları çerçevesinde özellikle park ve bahçelerdeki büyüyen ve görüntü kirliliğine neden olan ağaç dalları kesiliyor. Parklarda büyüyen otlar temizlenirken, kuruyan otlar da temizleniyor. Ortaca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince daha yaşanabilir bir Ortaca için çalışmaların bundan sonra da devam edeceği açıklandı.