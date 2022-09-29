Ortaca Atatürk Mahallesi, Atatürk Bulvarı üzerine gerçekleştirilen etkinlikte bulvar üzerinde bulunan yaya geçidi kırmızı ile boyandı.

Kampanya çerçevesinde Ortaca Kaymakamı Meral Uçar, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Ortaca İlçe Emniyet Müdürü Hakan Keskin, İlçe Jandarma Komutanı İlker Karaalp, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Topçu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Türkiye genelinde eş zamanlı İçişleri Bakanlığınca trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak amacıyla ‘Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu’ sloganıyla düzenlenen kampanya Muğla’nın Ortaca ilçesinde ilçe protokolün katılımı ile gerçekleşti.

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