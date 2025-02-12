Muğla’nın Ortaca ilçesinde evinde uyuşturucu üretim düzeneği kuran şüpheli Jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

Ortaca Tepearası Mahallesinde ikamet eden B.Ç.K. isimli şahsın ikametinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisinin alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şahsın ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 6 bin 112 gram sihirli mantar türü (psilosibin), 27 kök kenevir bitkisi, 49 gram sihirli mantar (magic mushroom), hassas terazi, 17 parçadan oluşan iklimlendirme ve ışık sistemi, 45 ml. Kenevir yağı, 7 gram kenevir tohumu, 57 litre kaçak alkol ve kurusıkı tabanca ile şarjör ele geçiridi.

Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen faaliyet ile ilgili adli işlemlere başlanıldığı açıklandı.