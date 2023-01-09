Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Ortaca Dalyan Mahallesinde faaliyet gösteren bir pansiyonda konaklayan E.Ö. ve İ.T. isimli şahısların uyuşturucu madde kullandıkları bilgisinin alınması üzerine Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahısların konakladıkları odada arama yapıldı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Ortaca Dalyan Mahallesinde faaliyet gösteren bir pansiyonda konaklayan E.Ö. ve İ.T. isimli şahısların uyuşturucu madde kullandıkları bilgisinin alınması üzerine Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahısların konakladıkları odada arama yapıldı.

Yapılan aramada; kubar esrar, metamfetamin, 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 49 şişe bandrolsüz kaçak alkol ele geçirildi. Olaylar ile ilgili adli işlemlere başlandığı açıklandı.