Muğla’nın Ortaca ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ortaca’dan Dalyan istikametine seyir halinde olan, Filiz Demir yönetimindeki 48 ANR 120 plakalı araç, Ortaca Sanayi Kavşağı’nı geçtikten sonra sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce orta refüje çarptı, karşı şeride geçen araç önce Savaş Giren yönetimindeki 48 AOC 445 plakalı pikaba, daha sonra da Ahmet Bulduk yönetimindeki 34 CLJ 212 plakalı araca çarptı. Kazanın şiddeti ile Filiz Demir araçtan fırlayarak yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, Filiz Demir’in yanı sıra, Ahmet Bulduk, aynı araçta bulunan eşi Satı Bulduk, Savaş Giren, eşi Asude Giren ve annesi Meryem Giren yaralandı. Araçta bulunan çocukları ise şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

Araçtan sıkışan Meryem Giren Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekiplerinin yoğun çabaları ile araçtan çıkartıldı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumu ciddi olan Filiz Demir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Ahmet Bulduk ve Meryem Giren’in durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Diğer yaralıların ise kazayı sıyrıklarla atlattıkları öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.