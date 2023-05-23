Ortaca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin sorumluluk bölgelerindeki çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

Ortaca genelinde yeşil alanlardaki bakım ve temizlik çalışmaları sürürken, Ortaca’nın temiz bir görünüme kavuşması ve vatandaşların daha sağlıklı bir yaşam sürmesi için ekipler başta vatandaşların çok sık bulundukları alanlar olmak üzere vatandaşların sıklıkla oturup dinlendikleri park ve bahçelerde bu çalışmalar sürüyor.

Ortaca’da yıl boyunca park ve bahçeler ile yeşil alanlarda devam eden çalışmalardan memnun olan vatandaşlar, başta Ortaca Belediye Başkanı ve çalışmaları sürdüren ekiplere teşekkür ettiler.