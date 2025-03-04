Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, süt ürünleri üretim tesislerinde sıkı denetimler gerçekleştiriyor.

Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 2025 Yılı İl Gıda Kontrol Programı kapsamında Ortaca’da faaliyet gösteren süt ürünleri üretim tesisinde denetim gerçekleştirdi. Denetim sırasında tesislerden numune alınarak, ilgili laboratuvara gönderildi.

Denetimlerin amacı, halk sağlığını korumak, gıda güvenliğini sağlamak ve üretimde kalite standartlarını denetlemek olarak belirtildi. Yapılan açıklamada, güvenli ve kaliteli gıda üretimi için denetimlerin aralıksız devam edeceği vurgulandı.

Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, halk sağlığını ön planda tutarak, gıda ürünlerinin güvenliği için gereken denetim faaliyetlerini sürdüreceğini açıkladı.