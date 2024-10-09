MUSKİ ekipleri tarafından Ortaca’da yapılan su kayıplarıyla mücadele çalışmaları sonucunda ana depo su seviyesi yüzde 30’dan yüzde 80’lere yükseldi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon idaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri içme suyunun korunması ve kaynakların daha verimli kullanılması için kayıp kaçakla mücadele etmeye devam ediyor. Özellikle fiziki kayıpların tespiti için önemli çalışmalar yapan ekipler hat taraması yaparak bu kayıpları tespit ediyor.

Hatlar üzerinde teknolojik dinleme

MUSKİ ekipleri tarafından 11 bin kilometre içme suyu hattı bulunan Muğla’da su varlıklarındaki kayıp oranlarını azaltmak ve kaynak verimliliğinin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla çalışmalar yapılıyor. Depo seviyelerinin incelenmesi, mevcut su miktarı ve kullanılan su miktarı arasındaki tutarsızlık gibi tespitlerin ardından içme suyu hatları üzerinde incelemeler yapılıyor. Su kaybının yaşandığı ön görülen bu hatlar yerin 7 metre altına kadar dinleme yapabilen “Akustik Dinleme” cihazlarıyla taranıyor. Bu çalışmalar kapsamında içme suyu şebeke hatlarında yerüstüne çıkmayan sızıntılar tespit edilerek tamirat işlemleri yapılıyor. Böylece sızma nedeniyle boşa akan su şebekeye geri kazandırılıyor.

Depo seviyesi yüzde 30’dan, 80’e yükseldi

Son olarak Ortaca’da etkin şekilde yapılan kayıp kaçakla mücadele çalışmaları kapsamında ekiplerin kentin farklı noktalarında yapmış olduğu tarama ve hat müdahaleleri ile büyük miktarda su geri kazandırıldı. Böylece Ortaca merkez mahalleleri besleyen ana içme suyu deposundaki su miktarı yüzde 30 seviyelerinden yüzde 80’lere yükseldi. Hatların verimli şekilde çalışması ve su kaybının önlenmesi için 2024 MUSKİ ekipleri tarafından 1266 arızaya müdahale edilerek tamirat çalışması gerçekleştirildi. Bu çalışmalar sonucunda ise Atatürk, Cumhuriyet, Karaburun, Beşköprü, Terzialiler, Bahçelievler, Dalaklı, Arıkbaşı, Çaylı, Gölbaşı ve Ekşiliyurt Mahallelerine yeterli miktarda su sağlanmaya başlandı.