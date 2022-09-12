Muğla’nın Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi’nde bulunan S.S. Ortaca Su Ürünleri Kooperatifi, Sarıgerme ve Dalyan Mahallesinde faaliyet gösteren balıkçıları bir araya getirdi. Uzun yıllar sorunlarının çözümünde zorluklar yaşayan ve bireysel olarak çözüme ulaşamayan balıkçılar, bundan böyle kurumsal bir yapıda faaliyetlerini sürdürecek.

Muğla’nın Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi’nde bulunan S.S. Ortaca Su Ürünleri Kooperatifi, Sarıgerme ve Dalyan Mahallesinde faaliyet gösteren balıkçıları bir araya getirdi. Uzun yıllar sorunlarının çözümünde zorluklar yaşayan ve bireysel olarak çözüme ulaşamayan balıkçılar, bundan böyle kurumsal bir yapıda faaliyetlerini sürdürecek.

Ortaca’nın Dalyan Mahallesi’nde S.S.Ortaca Su Ürünleri Kooperatifi, Sarıgerme ve Dalyan Mahallesinde faaliyet gösteren balıkçıları bir araya getirdi. Kooperatif, uzun yıllar sorunlarının çözümünde zorluklar yaşayan ve bireysel olarak çözüme ulaşamayan balıkçılar, bundan böyle kurumsal bir yapıda faaliyetlerini sürdürmeyi hedefliyor.

Geçtiğimiz gün kuruluş kongresini gerçekleştiren, kısa adı ORSU olan Sınırlı Sorumlu Ortaca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanlığına seçilen Özay Akdoğan yaptığı açıklamada, “Balıkçılık sektörü de, tarım sektörü içerisinde ülke ekonomisine sosyo ekonomik bakımdan katkılar sağlayan önemli bir kol. Sektörde yaşanan birçok sorunun çözümlenmesinde balıkçıların kooperatif adı altında örgütlenmesi önemli rol oynuyor. Ortaca bölgesinde bu güne kadar sorunlarına bireysel olarak çözüm getiremeyen balıçılar, ne yazık ki kurumsal alanda muhatap bulamıyordu. Bölge balıkçılarını temsilen bir kooperatifin olması gerektiğine inanan, uzun yıllar balıkçılık yapan tekne sahibi arkadaşlarımızla bir araya gelerek bu eksiği tamamlama kararını aldık ve ORSU S.S.Ortaca Su Ürünleri Kooperatifi’ni kurduk” dedi.

Hedeflerinin bölgedeki balıçılık sektörüne katma değer sağlamak olduğunu söyleyen Akdoğan, “Denizlerimizde balıkçılık sektörünün can çekiştiğini biliyoruz. Bizim hedefimiz sadece denizdeki balıklar değil. Bölge iklim ve şartlarına uygun her türlü su ürünlerini yetiştimeyi ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bir çok projemiz var ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşacağız” dedi.

Kurulmadan önce zorlu bir süreçten geçtiklerini ifade eden Özay Akdoğan, “Kooperatifleşme adına yapmamız gereken, kamu kurum ve kuruluşlarımızla olması gereken resmi prosedürleri tamamladık. Tarım İl Müdürlüğü’ne müracaat ederek yazışmaları başlattık. Kuruluş aşamasında uzun ve zorlu bir süreç geçirdik, yaklaşık 11 ay süren süreç sonucunda Ağustos ayında tescilimiz gerçekleşti. Bize bu süreçte desteklerini esirgemeyen başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere İl ve İlçe Tarım Müdürlüğü personeline teşekkür ediyorum” dedi.

ORSU S.S.Ortaca Su Ürünleri Kooperatifi Yönetim ve Denetim kurulları Şu isimlerden oluştu; Özay Akdoğan, Koray Yılmaz, Cemil Menteşe, Resul Gaynak, Murat Ekicioğlu, Deren Dipdağ, Olcay Kocaöz, Halil Korkut.