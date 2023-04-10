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Türk Polis Teşkilatı’nın 178’inci yıl dönümü nedeniyle Demokrasi ve Şehitler Meydanı’nda tören düzenlendi. Törene İlçe Emniyet Müdürü Raşit Tosun ve polisler katıldı. İlçe Emniyet Müdürü Raşit Tosun tarafından Atatürk büstüne çelenk sunuldu. Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sona erdi. Tören sonunda İlçe Emniyet Müdürü Raşit Tosun, emniyet personelinin Polis Haftası’nı kutladı.

Datça’da orman yangınlarına farkındalık için yürüdüler

Datça’da orman yangınlarına farkındalık için yürüdüler

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