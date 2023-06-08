Muğla Ortaca’da narkotik polisleri tarafından okullarda görevli personele ve velilere uyuşturucu ile mücadeleye yönelik eğitim verildi.

Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ve Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde okullarda görev yapan öğretmen, personel ve velilere Narko-Rehber eğitimi verildi.

Ortaca’da özel bir okulun konferans salonunda Ortaca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda görevliler ile öğrenci velilerine yönelik Narko-Rehber semineri verildi. UYUMA aplikasyonu tanıtıldı, “2 Ekmek” kısa filmi izletildi.

Eğitime, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Topçu, Şube müdürü Ersal Avcı, Emniyet Müdürlüğü personeli, öğretmenler ve veliler katıldı.