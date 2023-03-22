Ortaca İlçe Müftülüğü, Ramazan ayı süresince ilçedeki camilerde Mukabele geleneğinin devam edeceğini açıkladı.

Ortaca İlçe Müftülüğü’nden yapılan açıklamada, “Her yıl olduğu gibi bu yılda Ortaca İlçe Müftülüğümüze bağlı tüm camilerimizde Mukabele geleneğimiz devam edecektir. Mukabelemizi dinlemek ve takip etmek isteyen vatandaşlarımız aşağıdaki listede yer alan camilerimize gelebilirler. Ortaca Müftülüğü olarak tüm vatandaşlarımıza hayırlı Ramazanlar dileriz. Merkez Akkuyu Camii’nde hanımlara yönelik olarak her gün saat 10.30’da sohbet ve akabinde mukabele programı icra edilecektir. Merkez Çarşı Camii’nde hanımlara yönelik olarak her gün öğle namazını müteakip sohbet ve akabinde mukabele programı icra edilecektir” denildi.