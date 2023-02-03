Ortaca Kaymakamı Meral Uçar başkanlığında Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir’in de katıldığı toplantıda ilçe genelindeki muhtarlar ile 2022 yılının değerlendirmesi ve 2023 yılında ilçeye yapılacak yatırımların değerlendirme toplantısı yapıldı.

Ortaca Kaymakamı Meral Uçar başkanlığında Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir’in de katıldığı toplantıda ilçe genelindeki muhtarlar ile 2022 yılının değerlendirmesi ve 2023 yılında ilçeye yapılacak yatırımların değerlendirme toplantısı yapıldı.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Ortaca toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya ilçedeki kurum müdürleri ve temsilcileri de katıldı. Toplantıda, 2022 yılında Ortaca ilçesinde kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetleri değerlendirildi. 2022 yılında kamu kurumlarınca merkez ve kırsal mahallelere yapılan yatırımların yanında 2023 yılında yapılması gereken yatırımlar da ele alındı.

Kaymakam Meral Uçar başkanlığında düzenlenen toplantıda, Ortaca’daki ilgili kurum müdürlerinden 2023 yılında yapılması gereken yatırım planı ve hedefleri, muhtarların mahalleleriyle ilgili sorunları ve çözüm önerileri görüşüldü.

Toplantıya Kaymakam Meral Uçar ve Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir’ın yanı sıra, Ortaca İlçe Jandarma Komutanımız Yüzbaşı İlker Karaalp, kamu kurum ve kuruluş amirleri, oda başkanları ve muhtarlar katıldı.