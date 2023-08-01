Muğla’nın Ortaca ilçesinde Muharrem ayı nedeniyle Ortaca Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan aşure vatandaşlara dağıtıldı.

Ortaca Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan aşure, Demokrasi ve Şehitler Meydanında vatandaşlara dağıtıldı. Ortaca Kaymakamı Meral Uçar ve Belediye Başkanı Alim Uzundemir tarafından hazırlanan stantta vatandaşlara dağıtılan aşure öncesi dua okundu. Duanın ardından Muharrem ayı nedeniyle hazırlanan aşure vatandaşlara dağıtımı gerçekleştirildi.

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, “Bir olmanın, beraber olmanın, lokmaları paylaşmanın en güzel tadı aşuremiz ve edilen dualar kabul olsun” dedi.