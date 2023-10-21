Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden birisi olan Ortaca’nın dünyaca ünlü narenciyeleri hasat edilmeye başlandı. Yıllık 100 bin tonun üzerinde limon üretimi yapılan ilçede Kaymakam Kenan Aktaş, önemli bir ihracat ürünü olan limonu hasat eden işçilerle bir araya geldi. İşçilerle hasada katılan Kaymakam Aktaş, kaymakamlığın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu yıl sadece Ortaca’dan 100 bin tonun üzerinde rekolte beklendiğini ifade etti.

Yılın ilk limon hasadının yapıldığı tarlalarda çalışan işçilerle bir araya gelen Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş, hasat çalışmalarını yerinde izledi. Başta AB ülkeleri olmak üzere İngiltere, Rusya ve Kanada’ya kadar bir çok ülkeye ihraç edilen Ortaca limonunun kıtalar arası yolculuğunun başladığını belirten Kaymakam Aktaş, sektör çalışanlarına bereketli sezon diledi.

Tarım ve turizmin en önemli merkezlerinden biri olan Ortaca’da yaklaşık 21 bin 300 dönüm alanda başta limon olmak üzere narenciye üretimi yapıldığını kaydeden Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş, “Tabii güzellikleri, tarihi eserleri, deniz ve kumunun yanında verimli toprakları ile önemli bir tarım merkezi olan Ortaca’da limon önemli bir yere sahiptir. İlçemizde yıllık ortalama 100 bin tonun üzerinde limon üretilmektedir. Üretilen bu limonlar genellikle ihraç edilmektedir. Ağırlıklı olarak Almanya ve Hollanda gibi AB ülkeleri ile İngiltere, Rusya ve Ukrayna’nın yanı sıra Kanada’ya kadar ihraç edilen Ortaca limonu tadının yanında ülke ekonomisine önemli katkılar sunmaktadır” açıklamasında bulundu.