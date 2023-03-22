Yaşlılar Haftası nedeniyle Ortaca Kaymakamı Meral Uçar ve Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret etti. Yaşlı vatandaşlar ile tek tek ilgilenen Kaymakam Uçar ve Başkan Uzundemir, sorunlarını dinledi, sağlık durumları ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldılar.

Ortaca Kaymakamlığı ve Ortaca Belediye Başkanlığınca ortaklaşa yürütülen ‘Yaşlı ve Engelliler İçin Yalnız Değilsiniz Yemek Projesi’ hayata geçirildi. Proje ile ilçede kimsesi olmayan yaşlı vatandaşlar ile engelli vatandaşlara evlerinde 12 ay boyunca öğle ve akşam yemeği verilmeye başlandı.

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, “Sevgi ve saygıyı en çok hak eden, gölgesinde yetiştiğimiz çınarlarımız olan yaşlılarımızdır. Kendi varlığımız ve çocuklarımızın geleceği ne kadar önemliyse, yaşlılarımız da bizim için o kadar önemlidir. Onların geniş ufukları, tecrübeleri, bilgi ve birikimleri, her zaman yararlanmamız gereken, geçmişe ve bugüne olduğu kadar geleceğe de ışık tutan birer kaynaktır. Onların toplumla bütünleşmelerini ve yaşama bağlı kalmalarını sağlamak, ömrünün büyük bir kısmını topluma ve ülkeye hizmetle geçirmiş bu insanlara, şükran ifadesi olacaktır” dedi.