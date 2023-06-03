Ortaca Kaymakamı Meral Uçar ve Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Ortaca ilçesinde hizmet veren taksicilerin sorun ve taleplerini dinlemek için durakları ziyaret ettiler.

Kaymakam Uçar ve Belediye Başkanı Uzundemir, ziyaret çerçevesinde Sarıgerme Taksi ve Güzelyurt-Fevziye Taksi duraklarını ziyaret etti. Ziyarette taksi şoförleri ile sohbet eden Kaymakam Uçar ve Başkan Uzundemir, şoförlerin talep ve isteklerini dinledi. Ziyarette İlçe Jandarma Komutanı İlker Karaalp ve İlçe Emniyet Müdürü Raşit Tosun da hazır bulundu.

Ziyaretten memnun kalan taksici esnafı ilk defa bir Kaymakam ve Belediye Başkanının taksici esnafının sorunları ile yakından ilgilendiğini belirterek, gösterdikleri ilgi ve alaka nedeniyle Ortaca’nın kadın Kaymakamı Meral Uçar ve Belediye Başkanı Alim Uzundemir’e teşekkür ettiler.