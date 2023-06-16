2022-2023 Eğitim-Öğretim yılının sona ermesi nedeniyle Ortaca ilçesinde Gölbaşı İlkokulu’nda karne dağıtım töreni düzenlendi.

Gölbaşı İlkokulunda düzenlenen karne törenine Kaymakam Meral Uçar ve Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir miniklerin karnelerini verirken, karne sevinçlerine ortak oldular. Kaymakam Uçar ve Belediye Başkanı Uzundemir, yaz tatiline giren ve karne alma sevinci yaşayan tüm öğrencilerin karne heyecanını paylaşarak, öğrenci ve öğretmenlerimize iyi tatiller diledi.

Karne Dağıtım Törenine, Ortaca Kaymakamımız Meral Uçar ve Belediye Başkanı Alim Uzudemir’in yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Topçu, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.