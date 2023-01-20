Ortaca Kemaliye İlkokulunda yapılan t-karne törenine, Ortaca Belediye Başkan Vekili Sebahi Yılmaz, Ortaca Belediye Başkan Yardımcısı Ferruh Atabey, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Ahmet Ocak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Topçu, Kemaliye Muhtarı Zeynel Altın, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Mutla Sıtkı Koçman Üniversitesi, ceza infaz kurumu kütüphanelerine kitap bağışı yaptı

Mutla Sıtkı Koçman Üniversitesi, ceza infaz kurumu kütüphanelerine kitap bağışı yaptı

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 1’inci ara tatili nedeniyle Ortaca’da Kemaliye İlkokulu ana sınıfı öğrencilerine karne dağıtımı yapıldı.

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