Muğla, Ortaca İlçesi Fevziye Mahallesinde ikamet eden A.D., A.Ö., A.K., ve C.C. isimli şahısların ikametlerinde kaçak alkol satışı yaptıkları bilgisinin alınması üzerine Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ve Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahısların ikametinde arama yapıldı.

Yapılan aramada, 82 litre etil alkol, 28 litre el yapımı rakı, 7 litre viski, 4 litre şarap, 3 adet 50 ml’lik anason yağı, 5 kilogram alkol seyretmek için kullanılan karbon maddesi, 3 adet alkol seyretmede kullanılan filtre, 2 adet alkol derecesini ölçer içinde civa bulunan alkolmetre tüp, 30 litre damıtma varili, hortumlu damıtma aparatı, huni, 2 adet numune kabı ele geçirildi. Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen faaliyet ile ilgili adli işlemlere başlanıldığı açıklandı