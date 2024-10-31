Muğla’nın Ortaca ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından İlçe Jandarma Komutanlığı personellerine Hayvan ve Hayvansal Ürün Sevkleri Eğitimi verildi.

Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı’nda, Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün Hayvan Sağlığı birimi tarafından jandarma kolluk kuvvetlerine yönelik eğitim programı gerçekleştirildi. Eğitimde, yol kontrolleri esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar detaylı bir şekilde ele alındı. Bu eğitim, hayvan ve hayvansal ürünlerin güvenli ve sağlıklı bir şekilde sevk edilmesi amacıyla düzenlendi. Jandarma personeline, hayvan sağlığı standartları, sevk işlemlerinde izlenmesi gereken prosedürler ve özellikle hayvan refahına dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında kapsamlı bilgi verildi.

Eğitimlerin devam edeceği belirtilirken, bu tür organizasyonların hem hayvan sağlığı hem de halk sağlığı açısından büyük önem arz ettiği vurgulandı. Jandarma ekipleri, bu eğitim sayesinde yol kontrollerinde daha bilinçli ve etkili bir şekilde görev yapmayı hedefliyor.