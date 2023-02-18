Kahramanmaraş depreminin ardından Türkiye genelinde binaların depreme dayanıklılıkları tartışılırken, Ortaca ilçesinde Kaymakam Meral Uçar ve Belediye Başkanı Alim Uzundemir hazır beton firmaları ile bir araya geldi.

Kahramanmaraş depreminin ardından Türkiye genelinde binaların depreme dayanıklılıkları tartışılırken, Ortaca ilçesinde Kaymakam Meral Uçar ve Belediye Başkanı Alim Uzundemir hazır beton firmaları ile bir araya geldi.

Türkiye’deki yapı üretiminin yaklaşık yüzde 90’ının betonarme taşıyıcı sistemli olarak gerçekleştirilirken, standart dışı üretim konusunda da denetimler devam ediyor. Standart dışı hazır beton kullanımının önüne geçilmesi amacıyla inşaat sahiplerinin belgesi olmayan hazır beton firmalarına itibar etmemeleri istendi.

Ortaca Kaymakamı Meral Uçar ve Belediye Başkanı Alim Uzundemir Ortaca ve çevresinde faaliyet gösteren hazır beton işletmeleri ile gerçekleştirdikleri istişare toplantısında standartlara uygun beton üretimi konusunda fikir alışverişinde bulunulurken, kaçak işletmeler konusunda da dikkatli olunması istendi. Görüşmede kaçak yapılar ile mücadele konusunda istişare yapıldı.