Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2024 Sonbahar Şap Aşılama kampanyası ile büyükbaş hayvanları koruma altına aldı.

Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı birimi, 2024 Sonbahar Şap Aşılama kampanyası kapsamında Güzelyurt Mahallesi’nde çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda mahalleye giden ekipler, bölgedeki büyükbaş hayvanların sağlığını korumak amacıyla şap, brucella ve çiçek aşılamaları yaptı.

Hayvanların sağlık durumunu iyileştirmek ve muhtemel hastalıkların önüne geçmek için yapılan bu aşılamalar, Güzelyurt Mahallesi’ndeki çiftçilere büyük bir rahatlama sağladı. Ayrıca, yeni doğan buzağılara kimliklendirme işlemleri de tamamlanarak, hayvanların kayıt altına alınması sürdürüldü.

Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, hayvan sağlığının önemine vurgu yaparak, bu tür çalışmaların devam edeceğini ve bölgedeki hayvan sahiplerinin bilinçlendirilmesi için eğitim faaliyetlerinin de planlandığını belirtti.