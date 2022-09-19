Çelenk sunma etkinliğinin ardından Kültür Park’ta kahvaltı etkinliği ve akabinde Gazi Ercan Akkurt’un evine ziyarette bulunularak program sona erdi.

Törene Ortaca Kaymakamımız Meral Uçar, Dalaman Hava Meydan Komutanı Deniz Albay Mümin Murat Bozkurt, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Ortaca Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Keskin, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İlker Karaalp, MHP Ortaca İlçe Başkanı Kaan Çakır, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, şehit ve gazi yakınları ve gaziler katıldı.

Bozüyük’te Gaziler Günü tören ile kutlandı

Bozüyük’te Gaziler Günü tören ile kutlandı

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Ortaca Belediyesi yanında bulunan tören alanında çelenk sunma etkinliği düzenlendi.

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