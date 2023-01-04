Muğla’nın Ortaca ilçesinde sosyal medyaya ilan vererek fuhşa aracılık yaptığı tespit edilen ve gözaltına alınan 2 kadından 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla’nın Ortaca ilçesinde sosyal medyaya ilan vererek fuhşa aracılık yaptığı tespit edilen ve gözaltına alınan 2 kadından 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ortaca Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, ilçe genelinde fuhuş yapılan adresler ve fuhşa aracılık yapan, yer sağlayan şahıslara yönelik olarak gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde, M.G.U. ve D.H. isimli kadınların, sosyal medya üzerinden verdikleri ilanlar sayesinde, kendilerine ulaşan şahıslar ile fuhşa aracılık yaptıkları ve yer temin ettikleri tespit edildi. Yaklaşık 15 günlük çalışma sonucu olay kapsamında 7 ayrı kişinin ifadesi alındı. Savcılığın izni ile bugün şüphelilerin evlerine operasyon düzenlendi. 2 kadın gözaltına alınırken, evlerinde de arama yapıldı. Gözaltı işlemlerinin ardından mahkemeye çıkartılan 2 kişiden D.H. işlemleri sonrası serbest kalırken, M.G.U. ise mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.