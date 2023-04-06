Ortaca Belediyesi ilçe sınırları içerisinde üretim yapan fırınlarda ve zincir marketlerde zabıta ekipleri tarafından denetim gerçekleştirdi. Ramazan Ayı nedeniyle ekmek, pide fırınları, imalathaneler ve zincir marketler belediyenin zabıta ekipleri tarafından denetlendi.

Zabıta ekipleri, yapılan denetimlerde fiyat tarifeleri, temizlik, hijyen kuralları, ekmek ve pidelerin gramajlarının kontrolü ile saklama, depolama alanlarını inceledi ve gözden geçirdi. Ayrıca, zincir marketlerde de ürürhlerin kullanım tarihleri, fiyat etiketleri ve güvenli gıda tüketimine yönelik denetim yapıldı.

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, zabıta ekipleri tarafında gerçekleştirilen denetimlerde özellikle hijyen ve ramazan pidesinin gramajına dikkat ettiklerini belirterek, “Vatandaşlarımızın Ramazan ayını huzur, sağlıklı ve güven i çinde idrak edebilmelerini sağlamak için Zabıta ekiplerimiz sürekli olarak özellikle gıda üreten işletmelerde denetimlerini sürekli yapıyor. Vatandaşlarımızın sağlığı bizler için çok önemli. Bu anlamda belediyemiz zabıta müdürlüğü tarafından periyodik olarak yapılan fırın, ekmek, pide, zincir market ve üretim imalathaneleri ile depo gibi noktalarda denetimlerimizi sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya ulaşabilmeleri için denetimlerimizi yapıyor, kurallara uymayan işletmelere de gerekli cezai yaptırımları uyguluyoruz” dedi.