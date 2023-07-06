Ortaca Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıl 26’ncı gerçekleşen Tarım, Çevre ve Turizm Festivali renkli görüntülere sahne oluyor.

Muğla’nın Ortaca ilçesinde 3 Temmuz tarihinde başlayan ve 9 Temmuz’da son bulacak Ortaca Tarım, Çevre ve Turizm Festivalinde her akşam ünlü bir sanatçı sahne alıyor, binlerce vatandaş sahne alan sanatçılara eşlik ediyor.

Muğla Organizasyon ev sahipliğinde Ortaca’nın tanıtımı için gerçekleşen Tarım, Çevre ve Turizm Festivalinde konuşan Belediye Başkanı Alim Uzundemir, “ İlçemizin tanıtımı için bu tip organizasyonlar çok önemli. Göreve geldiğimizden bu güne ilçemizin tanıtımı için birçok organizasyona ev sahipliği yaptık. İlçemizin reklamını iyi yaparsak, bölgemize gelecek yerli ve yabancı turist sayısı günden güne artar. Bu nedenle profesyonel paydaşlarımızla ilçemizin değerini arttırmaya çalışıyorum. Festivalimiz Gencer Savaş bandosunun muhteşem sahne şovuyla başladı. Derya Uluğ ve Ekin Uzunlar’ın muhteşem şarkılarına hep birlikte eşlik ettik. Festivalimiz 6 Temmuz tarihinde Sevcan Orhan, 7 Temmuz’da Uğur Işılak, 8 Temmuz’da Kolpa ve 9 Temmuz’da da Kıraç konseriyle son bulacak. Ortaca 26’ncı Tarım, Çevre ve Turizm Festivaline şimdiye kadar katılım gösteren seçilmiş, atanmış ve bölgemizde tatillerini geçiren tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Tabi sadece konserlerle ilçemizi tanıtmaya çalışmadık, Dalyan Mahallemizde çevre temizliği yaparak gelecek nesillere mesaj verdik. Dolu dolu geçen bu festivalin sorunsuz ilerlemesini sağlayan Muğla Organizasyon firmasının sahibi ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum” dedi.