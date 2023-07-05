Muğla’nın Ortaca ilçesinde bu yıl 26’ncısı düzenlenen Tarım, Çevre ve Turizm Festivalinin ilk günkü programına vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterildi.

Festival OFAD ekibinin gösterisi ile başlarken, 26’ncı Tarım, Çevre ve Turizm festivalinin gece konserinde Gencer Savaş Orkestrası sahne aldı. Bir hafta sürecek festivalde, Derya Uluğ, Ekin Uzunlar, Sevcan Orhan, Uğur Işılak ve Kolpa konser verecek. Festival, 9 Temmuz’da sanatçı Kıraç’ın konseriyle sona erecek.

Festival programına Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, MHP Muğla İl Başkanı Oğuz Akarfırat, geçmiş dönem MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, MHP Ortaca İlçe Başkanı Bekir Türköz, AK Parti Ortaca İlçe Başkanı Burak Kaplan, kurum müdürleri, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.