Ortaca Dalyan Mahallesi Osman Ağalar Sokak üzerindeki bir evde çıkan yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Muğla’nın Ortaca ilçesinde, evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

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