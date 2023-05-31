Muğla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 31 Mayıs ’Dünya Tütünsüz Günü’ çerçevesinde Dalyan Meydanı’ndan Kaunos Kral Çay Bahçesine kadar ‘Sigarasız Bir Hayat için El Ele’ sloganıyla yürüyüş düzenlendi.

Yürüyüşe kamu kurum müdürleri, öğrenciler, vatandaşlar ve STK temsilcileri katılırken, sigaranın insan sağınına zararlarını içiren döviz ve pankartlar taşındı. Yürüyüş boyunca çevredeki esnaf ve vatandaşlar da yürüyüşe destek verdi.

Ortaca’nın turistik Dalyan Mahallesinde gerçekleştirilen etkinliğe, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Muğla Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Eriş Başaran Akça, Ortaca İlçe Sağlık Müdürü Dr. Murat Bilbay, Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Karakuyu, İl Sağlık Müdür Yardımcıları da katıldı.