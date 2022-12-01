30 Kasım Dünya Şoförler Gününde Ortaca Belediye Başkan Vekili Volkan Metin ve Meclis Üyesi Sebahi Yılmaz, ilçede bulunan şoför esnaf odası, kooperatif ve taksici esnafları ziyaret etti.

30 Kasım Dünya Şoförler Gününde Ortaca Belediye Başkan Vekili Volkan Metin ve Meclis Üyesi Sebahi Yılmaz, ilçede bulunan şoför esnaf odası, kooperatif ve taksici esnafları ziyaret etti.

Ortaca Belediye Başkan Vekili Volkan Metin ve meclis üyesi Sebahi Yılmaz, Ortaca’da Bulunan SS23 Nolu Ortaca Minibüs Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, Ortaca Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı ve Ortaca Garaj Taksi Durağını ziyaret ederek günlerini kutladı.