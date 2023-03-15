Muğla’nın Ortaca ilçesinin dünyaca ünlü kral mezarları, Dalyan Kanalı, Caretta Caretta kaplumbağaları, çamur ve kükürt banyosu ile gözde tatil destinasyoları her mevsim turizm için yapılan çalışmalara alternatif olarak dijital göçebelerin ilgisi çekmek amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor.

İş dünyasında özellikle pandemi ile başlayan uzaktan çalışma kavramının popülerleşmesi ile birlikte ‘Dijital Nomad’ yani ‘Dijital Göçebelik’ adıyla başlayan turizm akımının Muğla’da alternatif turizm projesi olarak hayata geçirilmesi amacıyla Muğla Valiliği koordinesinde Ortaca Belediyesi ve YDA Havaalanı yetkilileri tarafından dijital göçebeleri Ortaca’ya çekebilmek için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yürütücülüğünde çalışmalara başlandı.

Ortaca’nın turizm alanında içme suyu, kanalizasyon, atık su arıtma, katı atık toplama ve bertaraf tesisleri, telekomünikasyon, elektrik, ulaşım gibi altyapı konularındaki sorunların, eksikliklerin turizm sezonundan önce tespiti ve giderilmesi toplantı gerçekleştirildi. Kurumlar arası koordinasyonun tesisi noktasında gerekli planlamanın yapılması, çalışmaları değerlendirmek ve takibini gerçekleştirmek ve kalkınma ajansı tarafından finanse edilen yeni nesil iş ve çalışma dünyası çalışanlarını bölgeye getirebilmek amacıyla yürütülen “Dalyan Digital Nomads” projesinin istişare toplantısı Kaymakam Meral Uçar Başkanlığında yapıldı.

Toplantıya Ortaca Kaymakamı Meral Uçar, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Muğla Vakfı Genel Müdürü Tayyar Şaşmaz, İl Kültür Turizm Müdür Yardımcısı Ayhan Gök, Proje Koordinatörü Ayşe Suna Sözgen, YDA Havaalanı yetkilileri, Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ yetkilileri, otel ve turizm işletmeleri katıldı.