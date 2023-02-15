Ortaca halkının yoğun ilgi gösterdiği kan bağış kampanasını ziyaret eden Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir kan veren vatandaşlara teşekkür etti.

Türk Kızılay tarafından deprem bölgesindeki ve diğer illerde tedavileri süren vatandaşların kan ihtilacının karşılanması amacıyla Ortaca İlçe Spor Merkezinde kan bağış kampanyası düzenlendi.

10 ilde etkili olan deprem sonrası kan ihtiyacının karşılanması amacıyla başlatılan kampanyalar devam ediyor.

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