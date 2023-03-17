Muğla’nın Ortaca ilçesinde bakır boru ve kablo hırsızı polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı gün ve tarihlerde klima, bakır boruların ve sanayi tipi kablolarının çalındığı şeklindeki şikayetlere yönelik çalışma başlattı.

Polis ekipleri gelen 3 ayrı şikayetin ardından şüpheli şahısların tespiti için olayların gerçekleştiği yer ve zamana göre toplamda 54 saatlik kamera görüntüsü incelendi.

Yapılan incelemeler sonucunda olayın şüphelisi polis ekipleri tarafından tespit edildi. Ekipler, şahsı aynı gün yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs adli makamlara sevk edilmesi sonrası, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.