Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Ortaca ilçesine kazandırılan Cem ve Kültür Evi’nde düzenlenen Aşure etkinliğine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ile birlikte Ortaca Kaymakamı Meral Uçar, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir de katıldı.

Pir Sultan Abdal Derneği Ortaca Cem ve Kültür Evi’nde düzenlenen Aşure etkinliğinde konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, aşurenin farklı lezzetleri bir araya getiren, birleştirici bir ağız tadı olduğunu dünyanın ve ülkemizin de bu birleştiriciliğe, sevgi, hoşgörü ve barış diline ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Başkan Gürün; “Dostlarla, canlarla hep birlikte oluşturduğumuz bu mekanda yine bir aşure etkinliğinde birlikteyiz ve burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Aşure ve Muharrem ayının farklı özellikleri var. Muharrem ayı bir katliamın, Hüseyin ve dostlarının başına gelenleri anma günü. Bu anma bir daha böyle acılarının yaşanmaması ile ilgili bir barış çağrısı, bir dostluk çağrısıdır. Bu ayın sonunda da aşure dağıtılıyor. Aşure bir ağız tadı, birçok farklı çeşit gıda ile oluşturuluyor. İçerisinde nohut, ceviz, badem, fındık, nar, ceviz ve aklınıza gelen her şey var. Onların bir araya gelip karışması ile sahip oldukları lezzetten çok daha güzel bir lezzet ortaya çıkıyor. Aşure burada ölüme, katliama rağmen inadına barışı, inadına sevgiyi inadına bir olmayı, bir arada olmayı vurgulayan asil bir duruş. Ülkemiz ve dünya içinde bu felsefe çok önemli. Sevgiyi, hoşgörüyü tüm coğrafyalarda hakim kılmamız gerekiyor. Yolumuz ilim, irfan yolu olmalı. İnsanı sevmek, insana hizmet etmek için buradayız. Pir Sultan Abdal’ın dik duruşuna, Hacı Bektaş’ın hoşgörüsüne, Yunus’un sonsuz sevgisine, Hz. Ali’nin cesaretine, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün birleştirici gücüne ihtiyacımız var. Bu duygu ve düşüncelerle tuttuğunuz yas, orucunuzun ve aşure aşınızın kabul olmasını diliyorum” dedi.