Muğla’nın ortaca ilçesinde çocuklara bisiklet sevgisini aşılamak amacıyla bu yıl 4’üncüsü düzenlenen askıda bisiklet şenliğinde çocuklara 61 bisiklet dağıtıldı.

Ortaca Belediyesi ve Askıda Bisiklet Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen şenliğin amacı ihtiyaç sahibi çocuklara bisiklet sevgisini aşılamak, çocukların mutluluklarına tanık olmak ve onların kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, kendilerini geliştirmeleri adına, güvenli sürüş yapmalarını sağlamayı hedefliyor.

4’üncü Askıda Bisiklet şenliğin katılan Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, “Askıda bisiklet şenliğimizi bu yıl 4’üncüsünü düzenliyoruz. Askıda Bisiklet Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile beraber 4 yıldan beri Valiliğimizin ve Kaymakamlığımızın destekleriyle dağıttığımız bisiklet sayısı Bin 096 adettir. Bugün de dağıtacağımız 61 bisiklet ile beraber toplamda Bin 157 bisiklet dağıtmış olacağız. 4 yıldır devam ettirdiğimiz bu festival çerçevesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sevgili gençler ve kıymetli çocuklar; öncelikle ebeveynlerinizin sözünden çıkmadan, öğretmenlerinizin verdiği ödevleri yapmanız ve akıllı cihaz kullanımlarını azaltmanız en büyük temennim. Sizlerden ricam bisikletleriniz ile trafik kurallarına uyarak güvenli şekilde sürüş sağlamanız. Sizler geleceğimizin teminatısınız. Bisikletleriniz hayırlı uğurlu olsun, şenliğimize katılan tüm herkese teşekkür ediyorum” dedi.