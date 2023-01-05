Muğla’nın Ortaca ilçesinde girdiği evden yaklaşık 115 bin lira değerinde altını çalan zanlı yakalandı.

Muğla’nın Ortaca ilçesinde girdiği evden yaklaşık 115 bin lira değerinde altını çalan zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ortaca’da yaşanan hırsızlık olayında, F.E. isimli kadının geçtiğimiz günlerde evinin yatak odasında bulunan, bu zamana kadar biriktirdiği ve piyasa değeri 115 bin lira olan ziynet eşyalarının çalındığını belirterek, Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili çalışma başlatan Ortaca Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipler, güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi başta olmak üzere olayla ilgili yaptıkları araştırmada eve girerek hırsızlık yapan şahsın T.A. olduğunu tespit etti. T.A. ekiplerce gözaltına alınırken, sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenildi. T.A. emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanma istemiyle adliyeye sevk edildi.