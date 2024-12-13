Diyanet İşleri Başkanlığınca ailenin kurulması, korunması ve güçlendirilmesi amacıyla ‘Değerleriyle Güçlü Ailem’ projesi kapsamında ülke genelinde konferanslar planlandı. Ortaca İlçe Müftülüğünün ev sahipliğinde, Dalaman ve Köyceğiz Müftülüklerinin katılımıyla düzenlenen konferans Ortaca Ticaret ve Sanayi Odası’nın konferans salonunda gerçekleştirildi.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan İlçe Müftüsü Mahmut Atıcı, Kur’an’dan ve Sünnetten örneklerle ailenin dinimizdeki ve kültürümüzdeki değerine atıf yaparak, böylesine önemli bir konuda bizleri aydınlatmak üzere gelen misafirimiz Doç. Dr. Ömer Faruk Söylev’e teşekkür etti.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ömer Faruk Söylev, ‘Ailede Çözüm Becerileri’ başlıklı sunumunda, huzurlu bir aile hayatının temelini Allah’a olan bağlılık ve O’nun emirlerine uyma üzerine kurmanın önemini vurguladı. Konuşmasında, modern hayatın getirdiği stres ve zorluklar karşısında ailelerin karşılaştığı sorunlara değinen Doç. Dr. Söylev, evliliğin temelinin karşılıklı sevgi, saygı ve sağlıklı iletişim olduğunu ifade etti. Ayrıca güçlü bir toplumun güçlü aile bağlarıyla mümkün olabileceğini ve güçlü ailelerin de temelinin Allah’ın emirleri ve Peygamber Efendimizin (s.a.v.) sünnetine bağlı kalmakta olduğunu dile getirdi.

Program sonunda Muğla Müftüsü Yaşar Çapçı, Doç. Dr. Ömer Faruk Söylev’e plaket verdii. Müftü Çapçı, programın hazırlanmasında emeği geçen Ortaca Müftüsü Atıcı ve ekibine teşekkür etti.