MUĞLA (İHA) Muğla, Ortaca İlçesi Dalyan Mahallesinde ikamet eden C.Ç. isimli şahsın el yapımı kaçak alkol satışı yaptığı bilgisinin alınması üzerine Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelinin ikametinde ve aracında arama yapıldı. Yapılan aramada; 65 litre el yapımı rakı, 15 litre etil alkol, 0,2 ml.’lik aroma verici, 0,2 ml.’lik anason yağı ele geçirildi.

Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen faaliyet ile ilgili şüpheli C.Ç. ile ilgili adli işlemlere başlandığı açıklandı.