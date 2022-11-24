24 Kasım Öğretmenler Günü Ortaca ilçesinde düzenlenen etkinlikler ile kutlandı. Kutlama programı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Belediye yanında bulunan Demokrasi ve Şehitler Meydanında düzenlenen çelenk sunma programı ile başladı.

24 Kasım Öğretmenler Günü Ortaca ilçesinde düzenlenen etkinlikler ile kutlandı. Kutlama programı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Belediye yanında bulunan Demokrasi ve Şehitler Meydanında düzenlenen çelenk sunma programı ile başladı.

Çelenk sunma programının ardından tören Ortaca Dikmekavak Mahallesi Asiye Faruk Özalp Ortaokulunda devam etti. Öğrencilerin ve öğretmenlerin ‘Öğretmen’ konulu gösterinin sergilemesi, 24 Kasım Öğretmenler günü konulu video ve şiirlerin sunulması, kum sanatı gösterisi, zeybek gösterisi, müzik dinletisi ve düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere plaket verilmesi ile sona erdi.

Etkinliğe Ortaca Kaymakamımız Meral Uçar, Ortaca Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Garnizon Komutanı Vekili Deniz Albay Mümin Murat Bozkurt, Ortaca Belediye Başkan Yardımcımız Ersan Karakuyu, MSKÜ Ortaca MYO Müdür V. Selim Işık, Ortaca İlçe Emniyet Müdürü Raşit Tosun, Ortaca İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İlker Karaalp, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.